Ковельський суд постановив госпіталізувати у психіатричну лікарню 46-річного чоловіка, який повідомив про начебто закладену в Києві бомбу. У суді чоловік пояснив, що придумав історію про фейкове замінування, бо «хотів зустрітись з президентом та його дружиною». Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що в обвинуваченого є психічні розлади, тож його відправили на лікування.

Зазначимо, що до поліції 46-річний чоловік зателефонував 3 серпня минулого року. Він повідомив, що під Верховну Раду в Києві начебто «підклали бомбу». На місце виїхали вибухотехніки, однак ніяких загроз не виявили. Наступного дня поліція повідомила про затримання псевдомінера. Ним виявився 46-річний мешканець села Мизове Старовижівської громади. Як пояснив чоловік поліції, таким чином він «хотів зустрітись з президентом та його дружиною».

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). В ухвалі Ковельського суду, про яку повідомляє «Ковель.media», йдеться, що у чоловіка виявили психічний розлад із симптомами шизофренії. Через хворобу він не міг керувати своїми вчинками та усвідомлювати їхні наслідки. Через це прокурорка подала клопотання з проханням госпіталізувати чоловіка. Проти цього не заперечувала матір обвинуваченого, вона зазначила, що бажає «аби сина полікували».

Суддя Марина Грідяєва задовольнила клопотання і постановила госпіталізувати чоловіка до психіатричного закладу.