Псевдомінером виявився 25-річний уродженець села Лучка Тернопільського району

Кременецький райсуд призначив штраф 25-річному мешканцю Тернопільщини за псевдозамінування готелів. Чоловік скоїв злочин восени минулого року: з телефону знайомої він подзвонив у поліцію і повідомив про начебто вибухівку в двох готелях Кременця. Мотиви його вчинку у вироку не зазначені. Під час слідства Володимир О. визнав свою провину і уклав угоду з прокурором, тож йому призначили не суворе покарання – 51 тис. грн штрафу, хоча чоловікові загрожувало до шести років тюрми.

Нагадаємо, 25-річний чоловік зателефонував до поліції зранку 21 жовтня. Тоді він перебував у Тернополі, а дзвонив із телефону своєї знайомої. Чоловік повідомив правоохоронців про начебто замінування у двох готелях Кременця. На місце одразу виїхали вибухотехніки та інші служби, однак ніякої вибухівки в приміщеннях не виявили.

Згодом правоохоронці знайшли псевдомінера. Ним виявився 25-річний мешканець Тернопільського району, уродженець села Лучка. Чоловік працює комірником у магазині автозапчастин, не одружений.

23 грудня обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій погодився на призначене покарання. Судове засідання у цій справі відбулось 5 січня. Суддя Кременецького райсуду Тетяна Клим цю угоду затвердила. Тож Володимира О. визнали винним у порушенні ч.1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) і призначили легше покарання, ніж передбачено статтею – лише 51 тис. грн штрафу. За цією статтею чоловікові загрожувало від двох до шести років тюрми.

Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів. Та з огляду на те, що обвинувачений і прокурор підписали угоду, імовірно, апеляцію подавати не будуть.