25-річному чоловікові загрожує до шести років ув'язнення

Поліція затримала 25-річного мешканця Тернопільського району, який повідомив про фейкове замінування двох готелів у Кременці. До поліції він зателефонував з мобільного своєї знайомої. Згодом правоохоронці знайшли зловмисника. Наразі невідомо, навіщо він так вчинив. Оперативники СБУ перевіряють, чи співпрацював чоловік з росіянами.

Про начебто замінування у двох готелях Кременця зловмисник повідомив поліцію 21 жовтня. Приміщення та прилеглу територію обстежували вибухотехніки та спецслужби. Жодних небезпечних предметів вони не виявили.

Згодом правоохоронці знайшли псевдомінера. Ним виявився 25-річний мешканець Тернопільського району. Виявилось, що він телефонував до поліції з телефону знайомої.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Йому загрожує від двох до шести років тюрми. Крім того, чоловіка перевіряють співробітники СБУ.

«Оперативники СБУ перевіряють зловмисника на предмет співпраці з представниками країни агресора. Силовики кажуть, що така умисно-підривна діяльність під час війни могла завдати значної шкоди, відволікаючи правоохоронців від протидії реальним і потенційним загрозам», – йдеться у повідомленні.