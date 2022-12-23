Третьокласник з Бучача зателефонував у поліцію, аби повідомити про вбивство, яке начебто сталось у Тернополі. Коли ж правоохоронці виїхали на місце, то з'ясували, що нічого подібного не було. Згодом поліція встановила особу хлопчика, який телефонував на лінію 102. Він зізнався, що хотів просто розіграти правоохоронців. За це на його батьків склали адмінпротокол, згідно з яким їм загрожує 850 грн штрафу.

Про випадок стало відомо у п'ятницю, 23 грудня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До поліції зателефонував третьокласник однієї зі шкіл Бучача. Восьмирічний хлопець повідомив, що в Тернополі на Бульварі Тараса Шевченка вбили людину.

На місце виїхала поліція, аби перевірити інформацію. Однак виявилось, що вона не відповідає дійсності. «Проведеними оперативними заходами правоохоронці з'ясували, що дзвінок надійшов з Бучача, а власник телефону – третьокласник. Коли до нього прийшли люди у формі, то він сказав, що вирішив просто розіграти поліціянтів», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали протокол на батьків хлопця за ст. 184 КУпАП (невиконання обов'язків щодо виховання дітей). Їм загрожує 850 грн штрафу.