До трьох років і трьох місяців позбавлення волі Личаківський районний суд Львова засудив крадійку, яка до злочину залучила свою неповнолітню доньку. Засуджена систематично обкрадала людей, а одного разу наказала своїй дитині винести з «Епіцентру» шліфувальну машинку. Судили львів'янку у понеділок, 24 квітня, варто додати, що жінка вже понад рік сидить у в'язниці, у лютому 2022 її судили за інші крадіжки.

Як йдеться у вироку суду, неодружена та безробітна львів'янка була неодноразово засуджена саме за крадіжки. Жінка систематично крала телефони, витягала з кишень чи рюкзаків перехожих. З порталу судової влади відомо, що йдеться про Валентину Ярмашову.

Чотири роки тому у серпні львів'янка з донькою прийшли у будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр». Там мама наказала своїй дитині взяти зі стелажа шліфувальну машинку, яка коштувала 760 грн. Дитина послухала маму і поклала інструмент у візок для товарів. Мама з дитиною вийшли з магазину не заплативши.

Через кілька днів львів'янка знову повернулася з донькою в магазин. Цього разу вона сама вкрала з кутову шліфувальну машинку марки «Зеніт», вартістю 692 гривні. Жінка подумала, що за нею ніхто не спостерігає, взяла інструмент і поклала його у рюкзак своєї малолітної доньки. Не заплативши львів'янка з дитиною вийшли з гіпермаркету.

Приблизно у той самий час Валентина Ярмашова встигла викрасти ще кілька мобільних телефонів.

На суді жінка повністю визнала свою провину, пояснивши, що займалася крадіжками через скрутне матеріальне становище, а гроші від продажу крадених речей витрачала на власні потреби. Попри те, суддя визнав львів'янку винною у крадіжках. Жінку засудили до трьох років і трьох місяців позбавлення волі, окрім того, вона має сплатити кілька сотень гривень матеріальної шкоди гіпермаркету «Епіцентр».