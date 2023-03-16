Замість iPhone 13 харків'янин придбав пластилін

Мешканець Яворівського району ошукав харків’янина, продавши йому пластилін замість IPhone 13. Про це у четвер, 16 березня, повідомила поліція Львівської області.

19-річний зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про продаж мобільного телефона. Його ціна становила майже 30 тисяч гривень. На це оголошення відгукнувся 44-річний клієнт із Харкова. Чоловік перерахував всю суму, втім замість очікуваного телефона отримав пластилін. Він був запакований у фірмову коробку з-під IPhone 13, яка мала заводську пломбу. Як тільки потерпілий зрозумів, що попався на гачок шахрая, відразу звернувся у поліцію.

Зловмисника викрили оперативники Львівщини. Тепер підозрюваного у шахрайстві судитимуть. Ошуканцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції наголошують, що купуючи товари в Інтернеті, слід бути особливо пильними та не здійснювати передоплати, якщо оголошення викликає навіть найменший сумнів. Якщо ж зрозуміли, що вже стали жертвою шахрая, негайно заблокуйте банківську картку та зверніться до правоохоронців.