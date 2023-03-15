Шахрай продавав неіснуючий мікроавтобус та присвоїв отриманий завдаток від потенційного покупця

У Львові судитимуть підозрюваного в шахрайстві 26-річного львів’янина. Влітку минулого року він розмістив оголошення про продаж мікроавтобуса Renault Trafic, отримав завдаток від потенційного покупця і зник.

За даними поліції Львівщини, чоловік створив оголошення про продаж автомобіля Renault Trafic, якого насправді у нього не було, і розмістив його на одному з популярних сайтів продажу в інтернеті. Невдовзі до нього звернулась 44-річна львів’янка, яка мала намір придбати цей автомобіль. Жінка переказала так званому продавцю завдаток у сумі 20 тис. грн. Ці кошти шахрай використав на власний розсуд. Коли потерпіла зрозуміла, що автомобіль не отримає, вона звернулась з заявою в поліцію.

У поліції уточнили ZAXID.NET, що інцидент з продажем неіснуючого авто трапився влітку минулого року. Увесь цей час тривало розслідування. Поліцейські встановили 26-річного шахрая. Зараз кримінальне провадження за вчинене ним шахрайство (ч.1 ст.190 ККУ) з обвинувальним актом скерували до суду. Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці застерігають, що купуючи товари онлайн потрібно бути пильними та переконатись, що ви спілкуєтесь з особою, яка дійсно має потрібний вам товар.