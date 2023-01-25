Чоловік продавав неіснуючі запчастини в Інтернеті

Поліція викрила 30-річного мешканця Львова, який організував онлайн-схему продажу неіснуючих запчастин. Після отримання передоплати, чолові зникав. Таким чином йому вдалося ошукати щонайменше сімох людей.

Як повідомили у середу, 25 січня, в поліції Львівщини, до правоохоронців надійшло кілька повідомлень від мешканців про те, що вони були ошукані онлайн-шахраєм, який пропонував їм купити запчастини, а після отримання передоплати зникав.

Шахраєм виявився 30-річний мешканець Львова. Він шукав у мережі Інтернет людей, які мали намір придбати запчастини до автомобіля, пропонував їм потрібний товар, хоча насправді не мав його в наявності. Після того, як клієнти здійснювали передоплату, «продавець» більше на зв’язок не виходив.

Поліції вдалося встановити щонайменше сім епізодів онлайн-шахрайства з боку цього чоловіка.

За фактом відкрили кримінальне провадження за шахрайство (ч.3 ст.190 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли стати жертвою онлайн-шахрая.