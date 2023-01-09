Львів’янина ошукали на 300 тис. доларів при купівлі криптовалюти. Чоловік передав гроші посереднику, який мав придбати для нього біткоїни, однак після отримання грошей посередник перестав виходити на зв'язок. Зараз львів’янин через суд намагається повернути гроші. Шевченківський райсуд Львова уже заочно задовольнив його позов про повернення коштів. Першим про це повідомило Dev.

Як вказано у рішенні Шевченківського райсуду Львова, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці грудня 2022 року, львів’янин хотів перевести валюту у біткоїни та скористався послугами посередника. 30 травня він передав Любомиру Гальку 300 тис. доларів (10,6 млн грн) для переведення в криптовалюту біткоїн. Вони зустрілись на АЗС Socar у Львові, де Любомир Галько склав розписку для гарантії повернення коштів. Галько не перевів гроші у біткоїни та перестав виходити на зв'язок.

Львів’янин звернувся до суду, щоб стягнути з Любомира Галька 300 тис. доларів. До матеріалів справи представник позивача долучив скірншоти переписки, фото, яке було зроблено під час написання розписки, та покази свідка, при якому цю розписку робили.

Любомир Галько на судове засідання не з’явився.

Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер прийняв заочно рішення про задоволення позову за договором позики (розпискою) та стягнення з Любомира Галька 300 тис. доларів.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.