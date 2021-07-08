Щомісячна сума збитків від «майнінгу» може становити від 5 до 7 млн грн

Фахівці Служби безпеки України заявили про викриття найбільшої в історії України незаконної майнінгової ферми. Вона знаходилася на території «Вінницяобленерго», була підключення до електромережі підприємства і мала 5 тис. одиниць комп'ютерної техніки.

«Це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Майнінгову ферму створили кілька мешканців Києва та Вінниці, які розмістили її на одному з колишніх складів «Вінницяобленерго».

«За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці», – заявили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 Кримінального кодексу - самовільне використання електричної енергії. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Під час обшуків було вилучено 3800 ігрових приставок, понад 500 відеокарт, 50 процесорів, чорнову документацію, блокноти, телефони, флешки.

Ведуться оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі перевіряється причетність посадових осіб АТ «Вінницяобленерго».

Видобування («майнінг») криптовалют поглинає астрономічну кількість енергії. За підрахунками Кембриджського університету, майнінг біткойну у всьому світі споживає 133,68 тераватт-годин на рік електроенергії, що більше, ніж споживає Швеція – 131,8 ТВт-год, і менше за Малайзію – 147,21 ТВт-

Недоліком криптовалют є те, що вони працюють у тіні традиційної економіки, що відкриває можливості для зловживання тим, хто не звик підкорятися закону. Хоча криптовалюти легальні, той факт, що в ланцюжку транзакцій не потрібно вказувати справжні імена користувачів, зробив їх популярними серед зловмисників.