Інформація СБУ про багатомільйонні крадіжки електроенергії не відповідає дійсності

«Найбільша майнінгова ферма» з видобування криптовалюти, про викриття діяльності якої на території «Вінницяобленерго» інформувала Служба безпеки України 8 липня, є насправді є IT-компанією ММІ Engineering, яка на законних підставах купувала електроенергію. Про це повідомляє профільний сайт AIN.UA.

Журналісти сайту нагадують, що раніше СБУ повідомила про викриття криптоферми, яка нібито незаконно користувалася електрикою міста в одному з колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго» для майнінгу (видобування) криптовалюти. За заявою відомства, в процесі було задіяно майже 5 тис. одиниць комп'ютерної техніки, а щомісячну суму збитків оцінювали від 5 до 7 млн ​​грн.

Тоді правоохоронці вилучили 3800 ігрових приставок і понад 500 відеокарт. На офіційних фото СБУ можна помітити, що для «майнінгу» криптовалюти використовували консолі PlayStation 4 Slim. В AIN.UA зазначають, що добувати криптовалюту на ігрових консолях є нерентабельно.

Водночас у компанії ММІ Engineering, якій належало вилучене обладнання, повідомили, що компанія займається розробкою софту та обслуговуванням мереж.

Адвокати, які представляють фірму переконують, що правоохоронці надали неправдиву інформацію. Зокрема, на фірмі цілком заперечили повідомлення про те, що діяльність компанії була незаконною, і вона відбирала світло з міських мереж, і через неї могли залишитися без світла городяни.

За їх словами, у компанії укладені договори з АТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» на поставку електроенергії, вона платить за рахунками за комерційним тарифом, за показниками лічильників. За даними AIN.UA, договори між такими сторонами дійсно існують.

Приміщення компанії після обшуків

(фото ММІ Engineering)

«У компанії також укладено договір на оренду приміщення по вул. Енергетична, 6А, в якому і проходив обшук. Це – колишнє приміщення «Вінницяобленерго», яке належить зараз компанії «Альфа Енерджі», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо AIN.UA, обшук проводили у зв'язку з розслідуванням дій службових осіб компанії «Альфа Енерджі»: правоохоронці підозрювали їх у незаконному майнінгу. Компанія ММІ Engineering в документах на обшук не згадується. В ММІ Engineering не прокоментували питання про те, яка конкретно діяльність велася в приміщенні, в якому відбувався обшук, і як використовувалося вилучене обладнання.

У самій «Вінницяобленерго» офіційно заявили, що в зазначених приміщеннях ніколи не працювали майнінгові ферми. І що фахівці компанії не виявили слідів незаконного забору енергії під час обшуку:

«Фахівці нашої компанії разом з представниками управління Державної інспекції енергонагляду у Вінницькій області було залучено в якості експертів. В ході обстеження представники контролюючого органу не виявили жодного факту крадіжки електричної енергії. Тому інформація про багатомільйонні крадіжки електроенергії не відповідає дійсності», – заявили у «Вінницяобленерго».

В ММІ Engineering повідомили, що обшук повністю паралізував діяльність компанії, а вилучене обладнання коштує близько 30 млн грн, і що компанія намагається його повернути. Через обшук у неї також виникли труднощі з іноземними інвесторами, які тепер сумніваються в подальших інвестиціях і бачать в них ризики (за даними держреєстрів, власник ММІ Engineering – компанія «Зафар Технолоджі» з ОАЕ).

Юристи компанії звернулися зі скаргами на незаконні дії СБУ в Печерський районний суд Києва (за рішенням якого і проводився обшук), а також до Офісу Генерального прокурора.