Служба безпеки України повідомила, що заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. За попередньою інформацією, учасники групи провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких пов’язані з відмиванням коштів.

Як повідомила СБУ в середу,28 квітня, організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. У повідомленні СБУ стверджується, що їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й жителі країн колишнього СНД, а також мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим спецслужба перевіряє організаторів конвертаційного центру на причетність до фінансування тероризму.

«Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи», – зазначається в повідомленні.

Правоохоронці задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. Понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей учасники групи скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків, які працівники СБУ провели у Києві та Харкові, в учасників угруповання вилучили:

понад 43 млн грн;

більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;

комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;

документи, що підтверджують проведення оборудок.

Одночасно Держфінмоніторинг зупинив видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників схеми.