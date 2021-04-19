Ігор Коломойський придбав за виведені із «ПриватБанку» гроші 13 сталеливарних заводів у США, частину з яких, через погане управління, згодом закрили. Про це йдеться у розслідуванні видання Pittsburgh Post-Gazette.

На основі раніше закритих судових документів, звітів федеральних слідчих органів, розмов зі співробітниками підприємств та інших даних журналісти видання розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і його партнерами.

Зазначається, що між 2006 та 2016 роками Коломойський з партнерами володів 13 сталеливарними заводами у різних регіонах США, які були придбані за незаконно виведені із «ПриватБанку» гроші.

В тому числі, Коломойський володів фабрикою, яка виробляла в країні половину кремнієвого марганцю – важливого елементу у виробництві сталі.

Основну ставку Коломойський зробив на завод Warren Steel: журналісти називають це підприємство «банкоматом для виведених олігархом коштів». 80 млн доларів перейшло через рахунок компанії у банку, але жоден долар не використали для потреб металургійного заводу.

За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського у США був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, в яких отримували травми робітники. Значні порушення були зафіксовані й стосовно дотримання екологічних норм.

Через погане управління, значна частина заводів з часом була закрита, що призвело до втрати значної кількості робочих місць.

У деяких випадках через порушення у процедурі податкових відрахувань, травмовані й звільнені працівники мали складнощі із отриманням належних їм виплат.

У 2016 році чотири металургійні компанії подали заяву про банкрутство, заборгувавши 381 млн доларів.

Журналісти припускають, що провальне управління заводами було навмисним, оскільки «вони були придбані для здійснення фінансових злочинів, таких як відмивання грошей».

Також олігарху належали чотири офісні висотки у середмісті Клівленда та престижний готель на 484 кімнати. Підприємства заборгували величезні суми податковим органам, комунальним компаніям, постачальникам та іншим компаніям.

Pittsburgh Post-Gazette звертає увагу, що дії Коломойського розслідуються департаментом юстиції США та правоохоронними органами України.

Як інформував ZAXID.NET, 5 березня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського через корупцію. Згідно рішення США, йому заборонено в'їзд у країну.

Також обмеження існують й проти членів його родини: дружини та двох дітей. Держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на олігарха та колишнього українського чиновника, пояснивши, що має на увазі діяльність Коломойського в 2014-2015 роках на посаді Дніпропетровської ОДА.