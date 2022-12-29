28-річну львів'янку спробували обдурити, коли вона обмінювала на гривні понад 11 тис. доларів. Випадок трапився в одному з обмінників в центрі міста. Проте під час оборудки в жінки забрали долари, але гривні не дали, мовляв, гроші їй відправили на електронний гаманець. Львів'янка одразу ж викликала поліцію, адже ніякого електронного гаманця у неї нема.

Львівська поліція почала розслідувати справу про шахрайство в обміннику, яке трапилося із 28-річною львів'янкою у вівторок, 27 грудня. За даними прес-служби поліції, на їхню гарячу лінію звернулася 28-річна жінка і повідомила, що її обдурили в обміннику на вул. Гнатюка. За словами жінки, працівниця обмінника забрала у неї 11 тис. 300 доларів, а гривні не віддала.

«Заявниця запланувала обміняти долари США на гривні та знайшла адресу обмінника на тематичному форумі в інтернеті. Наступного дня вона прийшла з грошима до пункту обміну. Працівниця забрала у неї 11 300 доларів США, однак готівку в гривнях заявниці не віддала. Сказала, що гроші відправлені на її електронний гаманець. Проте в жінки немає жодного електронного гаманця і, за її словами, жодних номерів банківських рахунків вона співробітникам обмінника не надавала», – розповіли у поліції.

Поліцейські одразу ж провели в обміннику обшук, під час якого вилучили комп’ютери, робочі записи та гроші. Почалося досудове розслідування, призначені необхідні експертизи. Поліція встановлює обставини події та причетних до шахрайства осіб, кримінальне провадження вже відкрите.