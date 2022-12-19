На Львівщині зафіксували кілька випадків, коли невідомі особи розсилають підприємцям листи від начебто голови обласної або районної військової адміністрації з проханням переказати гроші для ЗСУ. Такий лист у понеділок виявили у Дрогобичі, підписаний головою районної адміністрації Степаном Кулиняком. Він виявився фейком. Схожі випадки непоодинокі, тому мешканців Львівщини закликають бути обережними і перевіряти інформацію.

«У таких листах, які надсилають нібито від Дрогобицька РВА і нібито за моїм підписом, йдеться, що ми збираємо кошти для підтримки Збройних сил України. Більше того, підприємцям телефонують та представляються моїм іменем. Офіційно заявляю: ні я, ні Дрогобицька РВА, ні жоден працівник адміністрації таких зборів не проводимо», – повідомив ввечері 19 грудня голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Лист, який шахраї розсилають від імені голови Дрогобицької РВА

Номер телефону, з якого аферисти телефонують підприємцям, «засвітився» і в інших шахрайствах: на нього скаржаться через обман з пропозицією роботи, доставкою онлайн-замовлень, онлайн-казино та інші способи, якими можна виманити по телефону гроші. Степан Кулиняк через виявлений факт шахрайства звернувся у поліцію.

Як додали в обласній адміністрації, раніше схожі листи розсилали від імені голів районних військових адміністрацій з інших районів та голови Львівської ОВА Максима Козицького. 12 грудня ЛОВА повідомляла про такий виявлений фальшивий лист, підписаний Максимом Козицьким.

«На електронні адреси жителів Львівщини, а особливо підприємців почали надходити листи нібито від Львівської ОВА, з проханням зробити внесок на ЗСУ. Офіційно повідомляємо, що ці листи надсилають шахраї!», – повідомляла тоді Львівська ОВА.

Наразі немає інформації, чи встигли шахраї когось обдурити. Але якщо будь-який адресат отримав схожого листа, про нього просять повідомити у поліцію. А загалом – ретельно читати і перевіряти інформацію, щоб не потрапити у пастку аферистів.