Мешканця Хмельницького засудили до чотирьох років та шести місяців тюрми за торгівлю фейковими товарами: чоловік через інтернет публікував фальшиві оголошення про продаж різних бочок, дров, радіаторів та іншого. Після оплати за замовлений товар, шахрай видаляв оголошення та зникав зі зв’язку. Відомо, про щонайменше 40 ошуканих покупців на 43 тис. грн. За даними правоохоронців, чоловік уже був судимий за аналогічні злочини та обманював клієнтів під час іспитового терміну.

Як у середу, 15 березня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, 35-річний місцевий мешканець на одному з популярних інтернет-майданчиків публікував неправдиві оголошення про продаж різних товарів: дров, радіаторів, парогенераторів, бочок «Єврокуб» тощо. Із покупцями чоловік зв’язувався телефоном, передавав їм і реквізити банківських рахунків, на які отримував кошти. Після перерахунку завдатків зловмисник видаляв оголошення та припиняв виходити на зв'язок.

Відомо, що хмельничанин уже мав проблеми із законом і був судимий за аналогічні обмани покупців. Нові злочини чоловік вчинив під час іспитового терміну. Відтак, суд визнав 35-річного фігуранта справи у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 190 ККУ) та засудив до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Загальна сума завданої шкоди склала понад 43 тис. грн. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.