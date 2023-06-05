Виконувачку обов'язки директора юридичного коледжу працівники СБУ затримали під час отримання хабаря

Керівництво Чернівецького юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» вимагало від студентів 6 тис. доларів хабаря за успішну здачу екзаменів. Під час отримання неправомірної вигоди працівники СБУ та поліції затримали виконувачку обов'язків директора закладу у своєму кабінеті. Гроші вона планувала потім розділити між членами державної екзаменаційної комісії.

Оперативники Служби безпеки України викрили керівницю та викладачів юридичного коледжу в Чернівцях, які вимагали від студентів гроші за успішну здачу комплексного державного іспиту.

«До вимагання хабаря були причетні як керівниця, так і викладачі Чернівецького юридичного коледжу. Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тис. доларів США. Ці гроші майбутні юристи мали заплатити за успішну здачу комплексного державного іспиту та отримання випускних дипломів», – повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області.

В управлінні СБУ В Чернівецькій області не уточнюють імені, але на сайті Чернівецького юридичного фахового коледжу в.о. директора зазначена Яна Мошинська.

Під час слідства правоохоронці з'ясували, що хабар виконувачка обов'язків директора коледжу надалі планувала розділити між собою та членами державної екзаменаційної комісії. Затримали жінку у робочому кабінеті під час отримання останньої частини хабаря.

Працівники поліції Буковини керівниці навчального закладу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі, триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності усіх причетних до корупційної схеми.

Надалі статтю можуть перекваліфікувати, якщо провину в вимаганні хабара решти викладачів доведуть. А керівниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна.