Чоловік мав підроблені документи

У пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині, викрили 27-річного уродженцця столиці, який намагався незаконно виїхати за кордон із підробленими документами. Про це у понеділок, 5 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Під час проходження контролю чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Під час перевірки документів прикордонники виявили ознаки, що вказують на їх підробку. Отримавши відмову у перетинанні кордону, чоловік спробував підкупити інспектора, щоб безперешкодно перетнути держрубіж. Однак від хабаря у розмірі 1200 доларів прикордонний наряд Львівського загону відмовився.

За цим фактом співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували співробітників Нацполіції. Відповідальність за таке правопорушення передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі». Ухилянта прикордонники передали правоохоронцям.