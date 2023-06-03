Державна прикордонна служба повідомила, що посилила контроль щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану через систему «Шлях». Про це сказано в повідомленні ДПСУ від 3 червня.

«ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях"», – йдеться у повідомленні.

Водночас прикордонники не уточнили, в чому саме полягає посилення контролю, але зауважили, що 1,5% осіб, які виїжджали з України у січні-лютому цього року через систему «Шлях», вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону.

«Такий характер правопорушень спостерігається у перевізників майже зі всіх регіонів України, але найбільше з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Львівської областей. При цьому більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи. В окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності», – додали прикордонники.

Як зазначається в повідомленні, наразі 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи, 126 людям повідомлено підозру, чотирьох людей засуджено. Відповідні рішення ухвалили через випадки використання системи з метою подальшого неповернення на територію України, пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, що система «Шлях» для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально отримати дозвіл на поїздки за межі України. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів та спрощення самої процедури. До слова, за цією системою з України виїхав син екс-заступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.