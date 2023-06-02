Чоловіка затримали в кафе у містечку Рожище після отримання грошей

На Волині посадовця Держпродспоживслужби, підозрюваного у отриманні хабара, визнали невинуватим і повністю виправдали. Нагадаємо, що чиновника підозрювали в отриманні 10 тис. грн хабара від представника фермерського господарства.

Як йдеться у вироку Рожищенського райсуду, чоловік обіймав посаду начальника відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби області. У травні минулого року до обвинуваченого звернувся представник фермерського господарства, аби отримати довідку про епізоотичне благополуччя тварин. Посадовець пояснив, що така довідка видається лише після огляду ферми та проведення лабораторних досліджень.

За версією слідства, згодом він запропонував ще один варіант: за 10 тис. грн нібито обіцяв посприяти у підписанні довідки та взагалі не чинити жодних перешкод у веденні господарства.

Чоловік на це погодився. Але після цього звернувся до правоохоронців. 29 червня посадовець віддав підписану довідку, а фермер – 10 тис. грн хабара. Після цього чиновника затримали.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), санкція якої передбачає до десяти років тюрми.

На судовому засіданні службовець свою провину не визнав. Зазначив, що спеціалісти дійсно проводили огляд на фермі, і на підставі цього й була видана довідка. Також запевнив, що він лише консультував чоловіка і не вимагав за це ніяких грошей, натомість сам фермер постійно починав тему про те, як можна віддячити.

Також, за його словами, чоловік сказав, що не може сам оплатити лабораторні дослідження, і попросив його допомогти. Тож 29 червня, коли фермер передав йому готівку, він думав, що це витрати на лабораторні дослідження, а не хабар.

Суд дійшов висновку, що винуватість посадовця не підтверджується. «Суд також констатує відсутність об'єктивних даних, які би свідчили про вчинення або готування до вчинення злочину [обвинуваченим] до моменту ініціативного звернення до нього [фермера], і констатує очевидну наявність провокації у діях правоохоронних органів, а тому усі докази, отримані шляхом підбурювання особи до вчинення злочину, не можуть бути покладені в основу обвинувачення та є недопустимими», – йдеться у вироку.

Суддя Наталія Шептицька визнала чоловіка невинуватим і постановила виправдати його у зв'язку з недоведеністю. Судові витрати в 1,5 тис. грн оплатить держава.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.