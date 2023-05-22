Викриття відбулось після отримання посадовицею 600 доларів

На Волині працівницю одного з районних військкоматів затримали на хабарі в 600 доларів. За гроші посадовиця обіцяла допомогти військовозобов'язаному чоловікові ухилитись від мобілізації.

Про вручення їй підозри стало відомо у понеділок, 22 травня, після повідомлення спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.

Як встановило слідство, за 600 доларів головна спеціалістка одного районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки видала чоловікові тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та обіцяла сприяти йому в ухиленні від мобілізації.

«Затримали головну спеціалістку «на гарячому» – під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. На цей час їй обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а також на два місяці відсторонено від посади», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.