Затримали вимангача під час передачі коштів на автозаправці

У Чортківському районі на Тернопільщині затримали військовослужбовця місцевого військомату за вимагання 500 доларів хабара. Офіцер територіального центру комплектування та соціальної підтримки гроші вимагав в місцевого фермера за те, що не конфіскує його трактор на потреби армії. Під час передачі коштів його затримали правоохоронці.

Військовослужбовець, офіцер Чортківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки запропонував місцевому підприємця заплатити йому за те, що він не конфіскує його сільськогосподарську техніку на потреби армії. Житель Чортківського району мав би в обумовлений час та місце принести 500 доларів.

«Правоохоронці з'ясували, що вимагав неправомірну вигоду старший лейтенант районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Затримали його під час отримання раніше обумовленої суми коштів на одній із автозаправних станцій у Чортківському районі», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). На цей час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Офіцеру загрожує ️ув’язнення на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.

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