Підозри у вимаганні та незаконному поводженні зі зброєю отримали четверо чоловіків

У Хмельницькому судитимуть чотирьох чоловіків, які займались вимаганням грошей з підприємців на ринку. Зловмисники залякували потерпілих, погрожували та нищили товар. Затримали їх у лютому цього року, наразі ж розслідування справи вже завершене.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, банду організував 32-річний чоловік. До її діяльності залучив ще трьох знайомих по спорту, віком від 20 до 30 років. Обвинувачені вивчали фінансові можливості та зв’язки потерпілих, а згодом переходили до погроз фізичною розправою та пошкодження особистого майна.

«У ході проведення заходів задокументовано факт вимагання 8 тис. доларів у батька та сина, які займаються підприємницькою діяльністю. Потерпілі змушені були віддати 500 доларів, а решту мали надати згодом», – йдеться у повідомленні.

Щоб спонукати чоловіків заплатити, двоє зловмисників, прикриваючи обличчя медичними масками, прийшли до місця роботи «боржників» та розпилили одному з них в обличчя сльозогінний газ, а товар зіпсували зеленкою. Після цього потерпілі звернулись до поліції.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю, набої до неї, гроші, «чорнові» записи. Усі четверо зловмисників отримали підозри за двома статтями ККУ: ч.4 ст. 189 ККУ (вимагання) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Їм загрожує від семи до 12 років тюрми. На час слідства вони перебували під вартою у СІЗО.

Додамо, що наразі правоохоронці завершили досудове розслідування, матеріали справи вже відправили до суду.