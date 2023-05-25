Хмельницький суд призначив вісім років тюрми 37-річному чоловікові, який разом з двома спільниками вимагав гроші у підприємця. Зловмисники погрожували потерпілому, згодом для більшого залякування підпалили його магазин та авто.

Як встановило слідство, засуджений разом із двома спільниками безпідставно вимагав 400 тис. грн у місцевого підприємця. Згодом вони почали вимагати ще більше – близько півмільйона гривень.

«Спочатку вимоги супроводжувались погрозами фізичною розправою та пошкодження майна, а потім залякування переросло у серію підпалів продуктового магазину потерпілого та його автомобіля. Майнова шкода, спричинена пошкодженням майна, перевищує 400 тис. грн», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Один із обвинувачених визнав свою вину за ч. 3 ст. 189 ККУ (вимагання) та ч. 2 ст. 194 ККУ (підпал), а тому прокурор уклав із ним угоду про визнання винуватості. Хмельницький міськрайонний суд цю угоду затвердив. Відтак 37-річному мешканцю Кам’янець-Подільського району призначили вісім років та два місяці тюрми з конфіскацією майна, окрім житла. Обвинувальні акти стосовно двох його спільників перебувають на розгляді у суді.

Додамо, що вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.