Під час обшуків у зловмисників вилучили гранату, рушницю та ножі

Правоохоронці Буковини викрили два злочинні угруповування, які причетні до вимагання грошей у великих розмірах, підпалу автомобілів та погроз життю держслужбовцю. Поліція спільно з працівниками обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань, КОРД та поліції особливого призначення провела обшуки у помешканнях підозрюваних і знайшла зброю, записи та відмички. На слід злочинної групи правоохоронці натрапили розслідуючи підпал та погрози життю старості села Чернівецького району.

Попередньо слідчі встановили, що двоє раніше судимих чернівчан 53-х та 54-х років, у вересні 2022 року проникли до гаража сім’ї старости одного з сіл Чернівецького району і підпалили там два автомобілі. Таким чином зловмисники хотіли залякати держслужбовця, щоб той відмовився від своєї посади.

«Чоловіки, дотримуючись заздалегідь підготовленого плану, підпалили 2 автомобілі старости села. Після того зловмисники погрожували побиттям та пошкодженням майна цьому держслужбовцю старостинського округу Чернівецького району, аби змусити посадовця піти з посади. Крім цього, 53-річний зловмисник вже наприкінці травня 2023 року підпалив автівку місцевої мешканки», — повідомили в поліції Буковини.

Розслідуючи цей злочин, поліцейські з'ясували, що 53-річний буковинець був одним із співучасників злочину у складі іншої злочинної групи, яку організував житель Чернівців. Це угруповування займалося вимаганням грошей в різних людей у великих розмірах. Остання справа, за яку вони взялися — вимагання у львів'янина 10 тис. доларів США.

«В іншому угруповуванні були залучені чотири чоловіки — організатор та ще троє буковинців, серед яких і 53-річний підозрюваний у підпалах авто та погрозах старості. Четверо зловмисників, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 10 тис. доларів США у львівʼянина. Під час розмови побили останнього та відібрали 53 тисячами гривень», — додали в поліції Буковини.

8 червня правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили зброю, а саме гранату із запалом, гладкоствольну рушницю, 5 мисливських ножів. Також серед знайдених речей були засоби для викурювання наркотичних речовин, мобільні телефони, магнітні носії інформації та чорнові записи, відмички. ️

Слідчі поліції повідомили 53-річному чернівчанину та його 54-річному спільнику про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок).

Фігурантам іншої злочинної групи працівники Слідчого управління ГУНП повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України (види співучасників) та ч. 4 ст. 189 (вимагання). Наразі вирішується питання про обрання чоловікам запобіжних заходів.