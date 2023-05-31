Підозрювані погрожували передати справу «серйозним людям», які змусять віддати гроші

В Дніпрі викрили правоохоронця та його спільника, які вимагали неіснуючий борг 200 тис. доларів і погрожували вбивством трьом чоловікам. Одним з потерпілих є чинний військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що про підозру за фактом вимагання повідомлено заступнику начальника одного із управлінь поліції Дніпра та його брату. За даними слідства, троє місцевих мешканців будували будинок, який оформлений на тещу поліцейського. Наприкінці січня 2023 року в садибі сталася пожежа через коротке замикання. Правоохоронець всю провину за пожежу поклав на будівельників і почав залякувати їх, аби ті сплатили йому 200 тис. доларів. Саме у таку суму він оцінив збитки від пожежі.

До вибивання грошей з робітників він залучив ще й свого брата. Впродовж декількох місяців вони неодноразово залякували потерпілих. У разі відмови підозрювані погрожували передати справу «серйозним людям», які змусять віддати гроші. Для повернення неіснуючого боргу вони пропонували розпродати автомобілі потерпілих та інше майно, безплатно працювати над відновленням будинку.

Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків є військовослужбовцем ЗСУ, висунув йому вимогу щомісячно перераховувати 30 тис. грн заробітної плати, отриманої в ЗСУ. Пізніше підозрювані почали погрожувати вбивством, обіцяючи «закопати тіла, так що їх ніхто і ніколи не знайде». Для того, аби узаконити вибивання боргу, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики.

Повідомляється, що працівники ДБР зуміли задокументувати всі протиправні дії вимагачів, а потерпілих вберегти від розправи. У підозрюваних вилучили мобільні телефони, гроші, документи, чорнові записи щодо доходів з майна, отриманого незаконним шляхом. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.