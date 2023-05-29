Чотирьом обвинуваченим може загрожувати до 12 років позбавлення волі

У Тернополі судитимуть чотирьох чоловіків, які довгий час погрожували фізичною розправою та вимагали 1 млн гривень неіснуючого боргу в приватного підприємця. Бізнесмен спочатку намагався самотужки залагодити цю справу, а коли почав побоюватися за життя своїх рідних, то звернувся до поліції. Вимагачам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Організатор злочинної групи вирішив «вибити» неіснуючий борг у приватного підприємця. Щоб не робити таку справу самому, до вимагання вирішив залучити ще трьох своїх друзів. Спочатку у підприємця вони вимагали 500 тис. гривень, а через кілька місяців видуманий борг виріс до мільйона гривень. Коли ж зловмисники перейшли до погроз фізичної розправи над бізнесменом і його рідними, то потерпілий звернувся до правоохоронців.

«Слідство встановило, що до вимагання причетний 45-річний тернополянин. Свої вимоги зловмисник висував при кожній телефонній розмові та зустрічі з підприємцем. Від словесних погроз порушники перейшли до фізичної розправи – при одній із зустрічей нанесли чоловіку кілька ударів. Фігуранти також залякували родичів бізнесмена та погрожували їм у разі ненадання коштів», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці вирішили провести спецоперацію із затриманням зловмисників. Працівники поліції спільно з СБУ заарештували чотирьох чоловіків. Під час обшуків у трьох вимагачів виявлено зброю: два пістолети та набої.

Наразі слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантам повідомлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.