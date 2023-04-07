Посадовець встиг вкрасти понад 600 тис. грн

Державне бюро розслідувань викрило посадовця однієї з військових частин на Одещині, який відбирав у своїх підлеглих щомісячні надбавки. Чоловік отримав понад 600 тис. грн, погрожуючи солдатам проблемами з проходженням служби та розправою.

Про це повідомили у прес-службі ДБР у п'ятницю, 7 квітня. Посадовець привласнював собі частину військових зарплат, зокрема, бойові доплати, встановлені на час воєнного стану.

«У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ(вимагання з погрозами), ч. 1, ч. 3 ст. 368 ККУ (підкуп), ч. 4 ст. 402 ККУ (непокора під час воєнного стану) та ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення повноважень військовослужбовцем). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади та штраф. Наразі Спеціалізована прокуратура в оборонній сфері Південного регіону вирішує питання щодо обрання військовому запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.