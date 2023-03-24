Відомий колаборант Кирило Стремоусов загинув у ДТП ще в листопаді

Малиновський районний суд відклав слухання справи про держзраду колаборанта і так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Кирила Стремоусова, який загинув у листопаді минулого року. Причиною такого рішення стало те, що захисник та сам обвинувачений не з'явились до суду, пише «Суспільне».

Слухання справи щодо колаборанта Кирила Стремоусова відклали через неявку його та захисника, повідомили у суді.

«До судового засідання не прибув обвинувачений. Суд повторно викликав обвинуваченого Стремоусова шляхом публікації у ЗМІ та на сайті Офісу Генпрокурора, на сайті суду та направлення повістки за останньою відомою адресою місця проживання обвинуваченого. Причини неявки на даний час суду невідомі», – заявив 23 березня суддя Сергій Черевко під час засідання.

Також суд ухвалив рішення про залучення нового захисника з безоплатної правової допомоги для обвинуваченого, оскільки у попереднього закінчилися повноваження.

Наявність адвоката в обвинуваченого – це необхідна умова для продовження процесу, пояснила прес-секретарка Малиновського суду Катерина Бозоєва.

Справу Стремоусова передали до одеського суду у лютому. Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

45-річний Кирило Стремоусов народився у Донецькій області. У 2009 році переїхав до Херсона, де заснував інформаційне агентство «Таврія-Ньюс». У 2013 році публічно підтримував президента-втікача Віктора Януковича, а у 2014 році організовував проросійські мітинги у Херсоні — організовував «Русские пробежки».

Під час пандемії коронавірусу став відомим антивакцинатором та разом із львівським антивакцинатором Остапом Стахівим організовував мітинги проти щеплень від коронавірусу. Після захоплення Херсону росіянами Кирило Стремоусов відразу ж пішов на співпрацю з окупантами і став заступником адміністрації Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стремоусов очолив «Комітет спасіння «За мир і порядок», згодом став «заступником голови ВЦА Херсонської області».

Коли у Херсоні з'явились листівки з винагородою за його голову, Стремоусов втік до Росії. Згодом повернувся до Херсона і залишався там до так званої «евакуації адміністрації Херсонщини» на лівобережжя Херсонщини до Генічеська.

За офіційною версією, Стремоусов розбився у ДТП на трасі Херсон – Армянськ під Генічеськом 9 листопада. У момент ДТП за кермом службового позашляховика Стремоусова був його особистий водій, при цьому, за даними російських ЗМІ, він вижив в аварії. За неофіційною інформацією, зрадник став жертвою внутрішніх розборок серед окупантів та їх кремлівських кураторів.