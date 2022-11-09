45-річний Кирило Стремоусов перейшов на бік росіян у перші ж дні війни та став заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини

Вранці 9 листопада у ДТП під Генічеськом загинув один із ватажків окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов. Про це з посиланням на прес-службу окупаційної адміністрації повідомили практично усі російські ЗМІ.

«Загинув замглави Херсонської області Стремоусов, повідомили в прес-службі адміністрації регіону», – йдеться в повідомленні російського державного інформагентства «РИА Новости». Смерть Кирила Стремоусова підтвердили також російські агенції Interfax і ТACC. Загибель Стремоусова підтвердив і його безпосередній керівник – очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

За офіційною версією, Стремоусов розбився у ДТП на трасі Херсон – Армянськ під Генічеськом. Подробиці загибелі наразі невідомі.

45-річний Кирило Стремоусов народився у Донецькій області. У 2009 році переїхав до Херсона, де заснував інформаційне агентство «Таврія-Ньюс». У 2013 році публічно підтримував президента-втікача Віктора Януковича, а у 2014 році організовував проросійські мітинги у Херсоні.

Під час пандемії коронавірусу став відомим антивакцинатором та разом із львівським антивакцинатором Остапом Стахівим організовував мітинги проти щеплень від коронавірусу. Після захоплення Херсону росіянами Кирило Стремоусов відразу ж пішов на співпрацю з окупантами і став заступником адміністрації Херсонської області.

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