Російські окупаційні війська готуються до оборони захопленого Херсону

У Херсоні перевдягнуті у цивільний одяг російські військові, займають домівки мирних українців та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас російські пропагандисти планують знімати у місті сюжети про начебто знищення мирного населення Силами оборони України.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами «вибивають» покази.

«Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку», – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові намагаються переконати українців в тому, що вони відходять з Херсону і тим самим заманити українські частини у вуличні бої.