Знищена російська військова техніка

Українські захисники у суботу, 5 листопада, завдали ударів по переправі та вразили колону окупантів у районі населеного пункту Ольгівка у Бериславському районі Херсонської області. Про це інформує Оперативне командування «Південь» у Facebook.

За даними «Півдня», внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони росіян, яка чекала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

«Наші ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Виконано понад 70 вогневих завдань», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Миколаївській області біля Нововасилівки ЗСУ знищили шість паливозаправників військ РФ. Втрати окупантів уточнюються.

«На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції», – повідомили в ОК «Південь».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові намагаються переконати українців в тому, що вони відходять з Херсону і тим самим заманити українські частини у вуличні бої.