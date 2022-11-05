В ОК «Південь» пояснили, що стоїть за маневрами РФ із «відходом з Херсону»

Російські військові намагаються переконати в тому, що вони відходять з Херсону і тим самим заманити українські частини у вуличні бої. Про це у суботу, 5 листопада, повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти перекидають елітні підрозділи із західного берега Дніпра, а тим підрозділам, яких залишають – відрізають шляхи для відступу.

«Росіяни намагаються переконати в тому, що вони відходять. При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, будуть використані для вогневої підтримки на правому», – розповіла Гуменюк.

Як вважають в ОК «Південь», це має на меті спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої.

«Населений пункт – це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план», – запевнила Гуменюк.

Зауважимо, що сьогодні в ЗМІ з’явились повідомлення про те, що росіяни залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, попередньо вивізши звідти всі цінні речі.

Крім того, росіяни у Херсонській області підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його приток.