Росіяни перемістили окупаційну адміністрацію Херсонської області до Скадовська. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 1 листопада.

Як вказано у повідомленні Генштабу, росіяни продовжують примусову евакуацію цивільних на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

«Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації. Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ», – йдеться у зведенні Генштабу.

Там додали, що загалом ворог намагається утримати позиції на тимчасово захоплених територіях та продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Зокрема, впродовж 1 листопада Росія завдала чотири ракетні удари та здійснила 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню у Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.