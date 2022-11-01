У Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних жителів і займають їхні оселі, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 1 листопада.

«Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, у населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають у помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження», – повідомили в Генштабі.

Крім того, в населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. За даними штабу, їх також виганяють із помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Нагадаємо, російські загарбники провели «евакуацію» кількох десятків жителів правобережної Херсонщини нібито з «гуманітарних міркувань». Аленапередодні стало відомо, що тепер таку «евакуацію» поширили й на лівобережну Херсонщину. Українців вивозять або вглиб окупованої області, або в Росію. В обмін на виїзд їм обіцяють гроші й сертифікати на придбання житла в Росії.