За словами Сальдо, «евакуація» жителів лівого берега Херсонщини дозволить загарбникам «створити ешелоновану оборону»

Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо оголосив, що виселення жителів Херсонщини, яке окупанти називають «евакуацією», розшириться на 15 км.

У своєму зверненні він заявив, що людей вивезуть углиб Херсонської області, а також у регіони РФ. Їм обіцяють виплатити по 100 тис. рублів, а також надати житлові сертифікати на придбання житла у Росії.

Депортація зачепить прибережні території на лівому березі – населені пункти Новокаховського, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького районів.

За словами Сальдо, «евакуація» жителів лівого берега Херсонщини дозволить загарбникам «створити ешелоновану оборону». Він сподівається, що це дасть можливість військам РФ зупинити наступ Збройних сил України.

Сальдо спробував пояснити розширення депортації мешканців області «піклуванням про безпеку мирного населення». Людей залякують тим, що Україна нібито збирається вдарити ракетами по греблі Каховської ГЕС.

«Існує безпосередня небезпека затоплення території Херсонської області, масових руйнувань цивільної інфраструктури та гуманітарної катастрофи. У такій ситуації ухвалив рішення про розширення зони евакуації на 15 кілометрів від Дніпра», – заявив Сальдо.

Він також закликав жителів Херсонщини «зберігати спокій і холоднокровність» та дотримуватися всіх правил «евакуації».

Нагадаємо, що 8 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант Володимир Сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».

Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС.

Росіяни замінували дамбу й агрегати станції – у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.