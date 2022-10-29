Херсон окупований російськими військами з весни

Британська розвідка вважає, що виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона передують намірам Росії прискорити вихід із цього району. Про це зазначено у розвідувальному огляді, оприлюдненому в суботу, 29 жовтня, британським Міноборони.

У відомстві нагадали, що 27 жовтня призначений РФ губернатор окупованої Херсонської області колаборант Володимир Сальдо заявив, що понад 70 тисяч осіб залишили Херсон. Також перед цим він розповів, що Росія вивезла останки російського державного діяча князя Григорія Потьомкіна з його поховання у херсонському соборі на схід від Дніпра.

«У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із російським завоюванням українських земель у XVIII столітті та підкреслює те значення, яке Путін майже напевно надає передбачуваному історичному виправданню вторгнення. Це символічне вивезення Потьомкіна і відтік цивільного населення, ймовірно, передують намірам Росії прискорити вихід із цього району», – вважають у британській розвідці.

Зокрема про те, що значна частина населення покинула Херсон також повідомили 22 жовтня у Генштабі ЗСУ. Зазначалося, що окупанти готують Херсон до вуличних боїв.

Два дні тому президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не планують добровільно залишати Херсон. За його словами, Росія намагається буквально зробити Херсонщину «зоною відчуження».

Зазначимо, що раніше у британській розвідці повідомили, що росіянам буде важко втекти з Херсона.