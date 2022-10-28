Зеленський вчергове закликав світ відреагувати на злочини Росії

Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. У своєму вечірньому зверненні у п'ятницю, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти фактично демонтують там усю наявну систему охорони здоров'я. За його словами, окупанти закривають медичні установи у містах, вивозять обладнання, машини швидкої, а також тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії. Він закликав світ відреагувати на злочини Росії.

«Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям... Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати», – заявив Зеленський.

Він закликав українців, які залишилися в окупації, попри будь-які дії окупантів, робити усе, щоб допомагати одне одному.

«Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал», – пояснив президент.

Також у своєму зверненні Володимир Зеленський подякував США за черговий пакет військової допомоги, про який Петрагон оголосив сьогодні.

«Це дуже потрібні речі для наших оборонців, вони дають нам змогу крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, це те, що дає нам змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя», – зазначив він.

Також президент подякував Канаді, уряд якої заявив про випуск суверенних облігацій Канади, всі кошти від розміщення яких спрямують на допомогу Україні.

«Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів. Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки», – підсумував Зеленський.

Він також розповів, що сьогодні провів кілька нарад із військовими щодо поточної ситуації на передовій.

«Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дає змогу припустити, що вже скоро Росії може знадобитися й нова хвиля відправки людей на війну», – розповів президент.

Він зазначив, що Україна готується до того, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам в Ірані.