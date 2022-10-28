Канада ввела санкції проти 35 фізичних осіб, зокрема керівників «Газпрому», а також шести енергетичних компаній із Росії. Про це прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив під час Конгресу українських канадців у Вінніпезі.

«Сьогодні я оголошую, що ми включаємо ще 35 фізичних осіб у список санкцій проти Росії, у тому числі впливових лідерів державної компанії «Газпром», а також вводимо санкції проти шести підприємств енергетичного сектору», – сказав Трюдо.

На сайті канадського уряду зазначено, що до санкційних списків потрапили: віце-прем'єри РФ Алєксандр Новак і голова «Мінпромторгу» Дєніс Мантуров, міністр енергетики Нікалай Шульгінов, колишній премʼєр, голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков, заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов, голова відділу роботи з інвесторами компанії Антон Демченко, офіційний представник «Газпрому» Сєргєй Купріянов, Муса Бажаєв — бізнесмен, власник компанії, яка займається видобутком кольорових металів «Російська Платина».

Також під санкції потрапили: енергетична компанія «Інфраструктура Молжаніново»; група «Сібуглемет», яка займається видобутком вугілля; «Трансойл», компанія, що є одним із найбільших залізничних перевізників нафти та нафтопродуктів в РФ; одна з найбільших російських нафтових компаній «Лукойл»; «Согаз» — російська страхова компанія, дочірня компанія «Газпрому»; «Нижньовартівське нафтогазовидобувне підприємство».

Загалом, за даними канадського уряду, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну санкції вже введено проти понад тисячі фізичних та 250 юридичних осіб із РФ.

До слова, під час свого виступу Джастін Трюдо зазначив, що Канада ввела «найжорсткіші санкції, які коли-небудь запроваджувалися проти великої економіки».

Також він повідомив, що Оттава випустить державні облігації на підтримку України. Термін «Українських суверенних облігацій» становитиме пʼять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки, а гроші спрямують безпосередньо в Україну через Міжнародний валютний фонд.

Трюдо наголосив, що війна в Україні має закінчитися поразкою Путіна.