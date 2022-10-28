У санкційному списку Норвегії є понад 1260 осіб і 115 організацій пов'язаних з РФ

Норвегія ввела новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема під нові санкції потрапили 30 чиновників та 7 організацій з РФ та з тимчасово окупованих територій України. Тепер у санкційному списку Норвегії є понад 1260 осіб і 115 організацій, повідомили у п'ятницю, 28 жовтня, на сайті уряду.

Відтак Норвегія запроваджує нові обмеження на експорт вугілля, електронних компонентів, технічних виробів для авіаційного сектору, деяких хімікатів та вогнепальної зброї, імпорт продукції зі сталі, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, що виготовлені не зі золота.

Також уряд Норвегії заборонив обіймати норвежцям керівні посади у деяких компаніях, що перебувають у власності або під контролем РФ. Також для громадян Росії та осіб, які проживають у РФ, запроваджено додаткові обмеження на надання послуг, що повʼязані з криптоактивами.

Розширено й заборону на захід до портів Норвегії суден, сертифікованих російським морським регістром судноплавства. Наразі збережуться винятки для рибальських суден, що заходять до портів Кіркенес, Ботсфіорд і Тромсе.