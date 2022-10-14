У країнах Євросоюзу наразі заморожено 17,4 млрд євро банківських активів російського походження. Про це повідомив член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, 90% цих фондів припадають на сім держав-членів Євросоюзу.

«Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали комісії про повні суми, які можливо заморозити», – сказав Рейндерс на пресконференції.

Він додав, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

До слова, зараз у ЄС ведеться робота над новим пакетом санкцій проти Росії. Серед іншого, пакет санкцій може включати конфіскацію російських активів