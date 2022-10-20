Cанкції також запровадили щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries

У четвер, 20 жовтня, Велика Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, які причетні до постачання Росії дронів-камікадзе для атак України. Британські санкції повторюють затверджені у четвер санкції Євросоюзу.

В МЗС Британії заявили, що постачаючи ці безпілотники, Іран активно розпалює війну, «наживаючись на огидних нападах Росії на українських громадян, посилюючи страждання людей та руйнування критично важливої інфраструктури». І Росія, і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки ООН, яка контролює передачу цієї зброї з Ірану, наголосили у відомстві, повідомляє Sky News.

«Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни Путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які Росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці», – заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Він зазначив, що «боягузливі удари безпілотників є актом відчаю». Та запевнив, що забезпечать, щоби порушники були притягнуті до відповідальності за свої дії.

Зокрема у санкційний список внесений начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері. Як пояснюється у рішенні ЄС, він керує військовою програмою безпілотних літальних апаратів Ірану і відіграє одну з ключових ролей в оборонному співробітництві Ірану з РФ.

Також під санкції потрапив генерал Ходжатола Гореїші – керівник відділу постачання, досліджень і промисловості в Міністерстві оборони і логістики збройних сил Ірану. Він також відповідає за переговори щодо угоди з РФ про постачання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва..

Також у списку – командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, який керує плануванням, оснащенням та навчанням іранських операцій з БПЛА.

Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries.