Президент вважає, що російські війська не готові залишити Херсон, а їхня нібито підготовка до відходу є інформаційною операцією

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська не готові залишити Херсон, а їхня підготовка до відходу є вдаваною. Він назвав це інформаційною операцією.

«Я не бачу, щоб вони (росіяни – ред.) бігли з Херсона. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків туди. Це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон», – розповів Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомили в Офісі президента.

На репліку журналіста, що росіяни вивозять із Херсонщини цивільне населення, Зеленський заявив: «Не дуже багато. Це театр. Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях, ніхто не виїхав. Ми бачимо це і не віримо їм».

Водночас, за словами президента, росіяни знають, що не матимуть змоги вийти з оточення в Херсоні, якщо українські війська досягнуть там успіху.

На питання, чи зможе Україна звільнити Херсон, Зеленський відповів ствердно, але зазначив, що це буде складно.

«Звичайно, зможе. Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у Росії. Для неї неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Тому ми думаємо, шукаємо шляхи, просимо партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей», – заявив він.

Президент також упевнений, що місією і планом російських військ залишається окупація всієї території України.

«Вони не хочуть зупинятись. Вони не хотіли зупинятися з самого початку. Їхня місія тільки одна, в них немає плану Б чи В. У них тільки один план – окупувати всю територію України», – сказав він.