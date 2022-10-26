Українські військові продовжують контрнаступ у Херсонській області, проте просування сповільнилося через погодні умови. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

Він пояснив, що зараз Україна перебуває на третьому етапі війни. Під час першого етапу ціллю було зупинити наступ окупантів, на другому – стабілізувати фронт, а на третьому – проводити контрнаступальну операцію на різних напрямках.

Спершу ЗСУ активно контрнаступали на Харківщині, а тепер – на півдні.

«Зараз через певні погодні умови, дощі, ми трохи уповільнилися. Але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити», – сказав Резніков.

Також міністр зазначив, що не вірить, що Росія перейде до вуличних боїв у Херсоні. За його словами, для окупантів це великий ризик.

«Ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи й американські системи HIMARS. Для них великий ризик залишатися в Херсоні. У них немає шансу втекти, як вони це зробили на Харківському напрямку, наприклад в Ізюмі», – заявив міністр.

Нагадаємо, очільник воєнної розвідки України Кирило Буданов уважає, що Росія заявами про евакуацію лише створює ілюзію того, що все пропало в захопленому Херсоні, а насправді окупанти готуються до оборони.