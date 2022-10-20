Уже кілька місяців, фактично з липня, Збройні сили України просуваються до Херсона. Інколи швидше, інколи повільніше. Інколи це суто відволікаючий маневр, щоб відтягнути сили противника, наприклад, для харківського наступу, інколи реальні просування зі знищенням смуг оборони окупантів. Інколи це відрізання ворогам логістичних ланцюгів, знищення складів, засобів ППО, командних пунктів.

Поки Росія бомбардує українські міста, намагаючись зруйнувати цивільну інфраструктуру (передовсім електропостачання) країни, наші війська хай поволі, але впевнено просуваються вперед на півдні. Останніми днями плани українських вояків деокупувати Херсон почали набирати нівроку чітких і реальних обрисів. Сили оборони поступово оточують путінські війська перед містом. Російське командування й окупаційне керівництво у спішному порядку евакуюються з Херсона, демонструючи готовність його здати. Місцевий ґауляйтер Володимир Сальдо заявив, що з правого берега Дніпра планується «евакуювати» від 50 до 60 тисяч місцевих мешканців. Російське телебачення показало черги людей, які чекають на перевезення на той бік. Однак не треба тішитися передчасно, адже у Кремля все ще є варіанти для ескалації ситуації.

У телевізійному інтерв’ю новий російський головнокомандувач окупаційними військами в Україні генерал Сєргєй Суровікін не приховував, що ситуація для росіян на Херсонщині є вкрай кепською. «Військова тактична ситуація дуже складна. Ми намагатимемося захистити життя мирних жителів і військовослужбовців наших збройних сил», – заявляє Суровікін. І зізнається, що готовий до «найважчих рішень». Це варто розуміти як готовність до знаменитого «жесту доброї волі».

Херсон у російсько-українській війні набув і надзвичайного стратегічного, і великого символічного значення. Причому і для Росії, і для України. Для України це вирішальна перешкода для подальшого просування до Криму та відвоювання всього окупованого півдня. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити російським окупантам. Вони там вже всюди понавішували триколорів, а ще білбордів, розтяжок, банерів: «З Росією назавжди!». Але це «назавжди» виявилось доволі короткочасним.

Для Росії Херсон став фактично столицею окупаційних земель. Такого собі «райхскомісаріату». У стратегічному плані місто забезпечувало вихід на західний берег Дніпра, звідки відкривався для росіян шлях до захоплення всього українського чорноморського узбережжя, особливо портового міста Одеси. А далі вони прагнули дійти до Молдови, щонайменше до Придністров’я.

Але реальність все розставила по своїх місцях. І вона виявилась діаметрально протилежною до мрій і прагнень російських імперців. Херсон тепер стане головним плацдармом української реконкісти.

А ще й до того близько 20 тисяч російських військовиків, які наразі перебувають на правому березі Дніпра, можуть потрапити в херсонський котел. Адже шляхи переправи через головну річку України в тих місцях якщо не знищені, то сильно пошкоджені чи обмежені.

Наскільки кепською стала ситуація для росіян у Херсоні, стало зрозумілим ще не початку жовтня. Тоді українській армії вдалося провалити російську оборону в напрямку Золотої Балки й просунутися на північному сході Херсонської області до села Дудчан на Дніпрі. Згодом було деокуповано стратегічно важливий населений пункт Давидів Брід. Так українці зайняли великі території на північ від Херсона (понад 2400 км2) і збудували свій плацдарм на річці Інгулець.

Наразі українське командування намагається не розголошувати реальної ситуації на театрі бойових дій. З російських Telegram-каналів доходить інформація про потужний наступ ЗСУ в напрямку Берислава й Нової Каховки з наміром заволодіти Каховською дамбою й перерізати росіянам ще один шлях до відступу.

В інформпросторі мусується питання: чи буде дамба підірвана? А якщо буде, то ким? Російські «воєнкори» поширюють інформацію про те, що Україна планує підірвати Каховську дамбу, щоб затопити весь регіон і перерізати постачання російським військам у Херсоні. Українські військові оглядачі стверджують, що саме росіяни готуються зруйнувати дамбу, щоб потім, з одного боку, звинуватити в цьому українців. А з іншого – запобігти просуванню українських військ на лівий берег Дніпра.

Наразі головна інтрига полягає в тому, чи здадуть росіяни Херсон без бою, ну майже без бою. Чи таки лягатимуть за нього кістьми, як того вимагав Путін. За непідтвердженими даними, за останні кілька днів Росія привезла до міста тисячі свіжомобілізованих російських новобранців. Можливо, саме їх залишать захищати місто й «геройськи» загинути за столицю незаконно анексованих територій. Водночас існує побоювання, що вивезених з Херсона місцевих мешканців російські вояки використовуватимуть як щит, щоб запобігти нападу українців на лінії відступу.