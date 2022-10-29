Також із більшості херсонських аптек окупанти вивезли медичні препарати

Російські військові вивезли з окупованого Херсона до Криму транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у суботу, 29 жовтня.

«Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також розповіли, що отримала своє підтвердження інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста.

«З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Повідомляється також, що під приводом проведення підготовки до «оборони» міста Нова Каховка на Херсонщині російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки прогнозують, що операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. За інформацією розвідки, зараз на Херсонщині дислокуються близько 40 тис. російських військових.