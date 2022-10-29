Наразі присутність російських військових у Білорусі не така велика

Російське військове командування може наважитися атакувати Україну з Білорусі, у випадку втрати контролю над Херсоном. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Drive.

«Ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього», – заявив Буданов.

За його словами, на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає.

«Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає», – сказав він.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки прогнозують, що операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. За інформацією розвідки, зараз на Херсонщині дислокуються близько 40 тис. російських військових.