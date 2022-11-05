Окупанти винесли з будівлі Херсонської ОДА всі цінні речі

Російські окупаційні сили залишили будівлю Херсонської облдержадміністрації порожньою. Вони винесли звідти всі цінні речі, залишивши після себе тільки сміття, повідомило видання «Мост», журналісту якого вдалося одним із перших потрапити у будівлю.

Порожній кабінет на кадрах журналіста за інтер'єром співпадає з фото кабінету голови Херсонської ОДА, які публікувала сама обласна адміністрація до війни, зазначає «Громадське».

Як з’ясували журналісти, з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно. У приміщенні залишився тільки портрет голови Херсонської обласної ради Олександра Самойленка та штучна ялинка.

У кабінетах посадовців, де жили росіяни, журналіст виявив покидані матраци та інші речі.

Про те, що з Херсонської ОДА зник російський прапор, стало відомо 3 листопада.

Нагадаємо, раніше російські загарбники розграбували Херсонський художній музей.