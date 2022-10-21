Олєґ Клоков попрацював на створеному ним херсонському телеканалі «Таврія» два тижні

В окупованому Херсоні у ніч на п’ятницю, 21 жовтня, загинув російський пропагандист, колишній працівник каналу RT Олєґ Клоков. Про це повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський. На створеному в окупованому місті телеканалі пропагандист попрацював лише два тижні.

«Внаслідок удару по російській переправі в Херсоні загинув російський пропагандист, колишній співробітник “Первого канала” та RT Олєґ Клоков. Він допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал. А працював би вдома в Росії – був би живим і здоровим», – написав він у Telegram.

За інформацією місцевої окупаційної влади, Клоков встиг пропрацювати на новоствореному пропагандистському каналі «Таврія» два тижні.

Російські пропагандисти повідомили, що серед постраждалих внаслідок обстрілу в Херсоні «багато хто працював у ЗМІ» і багато хто з них тепер у тяжкому стані, поранено щонайменше 13 окупантів. Деякі пропагандисти повідомляють про чотирьох загиблих, зокрема – цивільних і зазначають, що ще троє журналістів перебувають у важкому стані.

Зазначимо, йдеться про удар ЗСУ по Антонівському мосту, в районі якого росіяни регулярно наводять переправи, адже сам міст має суттєві пошкодження. Однак речниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що в момент удару на мосту не могло бути цивільних, оскільки це сталося в комендантську годину. Вона наголосила, що українські захисники справді тримають міст під вогневим контролем, але цивільних громадян під час удару у ніч на 21 жовтня на ньому не могло бути.

«Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було», – сказала вона в ефірі національного телефону вранці у п’ятницю.