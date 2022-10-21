У рамках «часткової мобілізації» в Росії до армії вже призвали 200 тис. осіб

На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибули до 2000 мобілізованих росіян. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«На тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих», – повідомили у відомстві в ранковому зведенні 21 жовтня.

Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих «банківських установ». Є евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що за добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.

Росіяни використали крилаті та зенітні керовані ракети, а також 20 Shahed-136.

Як інформував ZAXID.NET, російська влада продовжує проведення першого етапу мобілізації, що триватиме до 25 листопада. Станом на середину жовтня вже призвано близько 200 тис. осіб (66,7% від заявлених 300 тис.).